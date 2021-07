Podle Babiše je skandální, že na olympiádu letěl neočkovaný lékař

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Portál doplnil, že lékař není proti koronaviru očkován. "Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát," uvedl Babiš.

Premiér v posledních dnech navštěvuje kraje, kde se otevírají centra pro očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. "Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit," uvedl. Doplnil, že "neuvěřitelná" situace bude stát peníze i daňové poplatníky.

Český olympijský výbor (ČOV) dnes uvedl, že jeho předseda Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Zatím se jedná o šest případů, počínaje Voráčkem, kterého odhalily už testy na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche a stolního tenistu Pavla Širučka až po naposledy zachycené plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou a cyklistu Michala Schlegela.

Podle potvrzených informací ČTK na palubě občas někdo během čtrnáctihodinového letu roušku sundal. Například nakažený Perušič ale měl v letadle nasazený respirátor a je očkovaný proti koronaviru. Vedení výpravy bezprostředně po prvním zachyceném případu ubytovalo všechny sportovce z tohoto letu na jednolůžkových pokojích a doporučilo jim, aby se drželi stranou od ostatních.