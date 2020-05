Prymula dostal od Babiše post. Bude vládní zmocněnec

"Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu," řekl Babiš dnes ČT. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě. "V pondělí to nějak dořešíme," dodal.

Prymula oznámil, že chce funkci náměstka pro zdravotní péči opustit na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, k tomu, aby zůstal, ho však přesvědčil Babiš po vypuknutí epidemie koronaviru. O budoucnosti Prymuly dnes Babiš také hovořil na Hradě s prezidentem Milošem Zemanem, řekl ČT.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že si nedokáže představit, že by za stávající situace Prymula jako náměstek na ministerstvu zůstal. Vadí mu jeho výroky do médií a že s ním tyto věci neřeší osobně. Spory jsou také kolem bezpečnostní prověrky, kterou museli všichni náměstci ministra získat. Prymulovi ji po více než roce Národní bezpečnostní úřad ještě nevydal.

Po vypuknutí epidemie v Česku Prymula řídil Ústřední krizový štáb, od konce března stojí v čele Centrálního řídícího týmu COVID-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.