Prymula věří, že současná opatření už nebude nutné zpřísnit

Krizový štáb dnes jednal o centralizaci databázi lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem v povinné karanténě. Policii by to umožnilo efektivněji kontrolovat její dodržování, uvedl Prymula v České televizi. Řešil také, jak zefektivnit distribuci roušek pro obyvatele. Nejdřív je mají dostat lidé, kteří musí i za současného omezení pohybu jezdit do práce, nakonec by měl mít minimálně jednu roušku každý občan, prohlásil Prymula.

Prymula na Primě řekl, že stát ještě nevyčerpal všechny možnosti, jak bránit nákaze. V nadcházejícím týdnu až 14 dnech chce ale spíše zhodnotit, jaký dopad mají současná omezení, a spíše je upřesňovat a doplňovat. Nemyslí si, že by vláda musela zavést úplný zákaz vycházení bez výjimek a zakázat veřejnou dopravu, protože by to dramaticky poškodilo ekonomiku a úplně zastavilo život v zemi.

Respirátorů a roušek je v Česku momentálně nedostatek, lidé si roušky začali šít svépomocí sami. Vláda slibuje, že koncem týdne se situace výrazně zlepší. "Každý den objednáváme respirátory a ústenky. Dnes dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50.000 respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. A zítra dorazí dalších 100.000 ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 mil. respirátorů," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdravotníci i hygienici apelují na lidi, aby pokud nemají roušky či respirátory, si ústa a nos při pobytu na veřejnosti chránili alespoň improvizovaně například pomocí šál či šátků s vloženým kapesníkem. Během středy má být do nemocnic rozvezeno také 100.000 rychlotestů na koronavirus, které dorazí z Číny.

Krizový štáb řešil i další opatření, o nichž ale musí podle Prymuly rozhodnout celá vláda. Měla by mimo jiné upravit režim takzvaných pendlerů či zákaz prodeje ubytovacích služeb v hotelech.

Česko mělo dnes večer potvrzeno 344 případů nákazy novým koronavirem, oproti ránu o 46 více. První tři lidé se už vyléčili.

V neděli vláda v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Až na výjimky nesmí Češi cestovat do zahraničí a cizinci zase do republiky. Preventivní opatření přijímají i firmy, úřady, soudy, dopravci nebo nemocnice, z nichž některé ruší neakutní operace. Kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku.

Užší pracovní skupina Ústředního krizového štábu se znovu sejde ve středu, samotný štáb se bude pomocí videokonference radit zhruba dvakrát týdně.

Větší městské aglomerace se nebudou uzavírat, oznámil náměstek

Dnešní uzavření obcí na Olomoucku je raritní opatření, na úrovni větších městských aglomerací podobná omezení nebudou. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Kvůli vyššímu počtu nakažených hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku.

"Nechceme sahat ke karanténním opatřením plošného rázu. Tady to však namístě bylo, protože bylo 25 nemocných v poměrně malé komunitě, přes 1000 kontaktů. Proto bylo sáhnuto k tomuto opatření. Jak jsem předeslal, určitě taková opatření nebudou na úrovni větších městských aglomerací," řekl Prymula.

Vláda se podle něho zabývala situací firem, které zůstaly v uzavřeném území. "Podařilo se to snad vyřešit k 16:00. Je tam koridor, kterým mohou najíždět zaměstnanci do prostor, kde mohou pracovat mimo tuto karanténu. A nemělo by dojít ke kontaktu s těmi, kteří jsou v té lokalitě," dodal náměstek.