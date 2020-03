Rychlotestů bude další milion, opatření nejspíš potrvají měsíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi 20. a 25. březnem by do Česka měla dojít zásilka dalšího milionu testů na koronavirus, která pokryje potřeby země minimálně na měsíc až měsíc a půl. Koncem příštího týdne by také v zemi měl být dostatek roušek, aby byly dostupné pro každého. Novinářům to dnes po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.