Vzorky by se měly odebírat v domácí karanténě, naznačil Babiš

"Musíme zjistit od krajských hygienických stanic, jestli na to mají personální kapacity a jsou to schopny zajistit," uvedl Vojtěch. Lékař epidemiolog by v takovém případě dojel k nemocnému domů, vyšetřil ho a odebral stěr z nosu či krku a vzorky krve, které se pak odesílají k testování do Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Laboratoř dosud udělala 135 testů, u některých lidí i opakovaně. Nákaza se u žádného nepotvrdila. Na výsledky u dalších devíti lidí se podle Babiše v současné době čeká, známy by měly být kolem 19:00.

Kdyby SZÚ zaznamenal pozitivní výsledek, poslal by ho na potvrzení do některé z dalších evropských laboratoří, pravděpodobně do Berlína. SZÚ může testovat dohromady 48 vzorků, jeden cyklus se stihne dopoledne, druhý odpoledne. "Pokud by kapacity nestačily, můžeme to dělat i v Brně nebo Ostravě," dodal Babiš. Ministerstvo zdravotnictví ve středu na dotaz ČTK sdělilo, že testy by mohly podle stejné metodiky provádět i soukromé laboratoře, pozitivní případ by musel potvrdit SZÚ.

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo občany, kteří se vrátili ze severoitalských regionů Piemont, Lombardie, Emilia-Romana a Veneto, aby pečlivěji sledovali svůj zdravotní stav. Pokud si naměří horečku nad 38 stupňů Celsia a mají problémy s dýcháním nebo suchý kašel, mají telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po Číně a Jižní Koreji je Itálie s 450 nakaženými nejpostiženějším regionem.