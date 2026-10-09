Zemřel herec Miloslav Kopečný, představil se ve filmu Bony a klid

Českou hereckou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 82 let zemřel známý divadelní herec Miloslav Kopečný, který během kariéry vystřídal několik scén po celé republice. Proslavila ho zároveň role ve filmu Bony a klid.
Smutnou zprávu o Kopečného úmrtí přineslo pražské divadlo Palace. "Dnes přišla zpráva, která opravdu bolí. Miloši, sbohem," uvedla zmíněná scéna na facebooku, kde zároveň připomněla inscenace, v nichž se herec objevil.
"Deset let jsme tě potkávali na našem jevišti. Komedie Rodina je základ státu měla premiéru v květnu 2015, Neperte se, prosím vás! jsme naposledy hráli v dubnu 2025. Deset let představení, zájezdů, společných večerů v divadle. Deset let, za které ses stal součástí Palacu a našich životů," zmínilo divadlo.
Kopečný se narodil v Třebíč, kde začínal s ochotnickým divadlem. Po gymnáziu vystudoval činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Na divadelní scéně vystřídal Východočeské divadlo v Pardubicích, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Činoherní studio v Ústí nad Labem či pražské Divadlo pod Palmovkou.
Kopečný se objevil i na filmovém plátně a televizní obrazovce, nejvíce ho proslavila role ve snímku Bony a klid. Před čtyřmi lety byl oceněn Cenou města Třebíče.
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Zdroj: Adam Skála