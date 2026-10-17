Zemřel známý fejetonista Rudolf Křesťan

Českou novinářskou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 83 let zemřel respektovaný novinář a fejetonista Rudolf Křesťan, držitel Ceny Miloslava Švandrlíka.
O úmrtí uznávaného novináře informoval web novinky.cz. Křesťan zemřel po krátké nemoci, uvedla rodina zesnulého.
Křesťan se po maturitě na gymnáziu v Karlových Varech vydal do Prahy, kde úspěšně absolvoval studium žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Největší část profesní kariéry strávil v časopise Mladý svět, kde působil v letech 1964 až 1992. Po sametové revoluci byl dokonce zástupcem šéfredaktora.
Z Mladého světa se následně přesunul do Týdeníku Televize, zároveň se podílel na tvorbě několika televizních pořadů. Na přelomu tisíciletí se ocitl na volné noze, přičemž spolupracoval s Literárními novinami či veřejnoprávním Českým rozhlasem.
Křesťan se proslavil především jako fejetonista. První knihu mu vydali na konci 60. let, první sbírku fejetonů dal dohromady v roce 1980. V roce 2014 obdržel Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu za sbírku fejetonů Proč nemám pistoli.
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Zdroj: Libor Novák