Budou letní tábory? Pořadatelé nevědí, zda se vůbec uskuteční

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pořadatelé letních táborů na jižní Moravě nadále přijímají přihlášky dětí. Stále však nevědí jistě, zda se letní akce uskuteční. Některé turnusy jsou plné, část rodičů ale objednávky stornuje. V případě, že by vláda prodloužila zákaz hromadných akcí kvůli riziku dalšího šíření koronaviru, organizátoři by museli vrátit zaplacené peníze. Doufají proto, že se do léta situace uvolní. ČTK to řekli někteří provozovatelé letních táborů na jižní Moravě.