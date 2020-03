Česko má 396 případů koronaviru. Stav jednoho je vážný, řekl Babiš

"To jsou dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Všichni jsou na jednotce intenzivní péče, pod ventilací. Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," řekl Babiš k nejtěžším případům.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. V Česku se poprvé prokázal 1. března.

Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda řešit znovu ve středu i ve čtvrtek.

Situace kolem koronaviru bude stát podle Babiše desítky miliard korun, bude třeba změnit i státní rozpočet. Počítá třeba s omezením investic do armády. Krize doléhá na větší i menší firmy v řadě oborů. Českomoravská záruční a rozvojová banka už eviduje na 900 žádostí o podporu v objemu dvě miliardy korun. Nejvíce žádají restaurace, hotely nebo cestovní kanceláře, na které současné restrikce doléhají nejsilněji. Téměř se zastavil i prodej aut, citelně omezený je také letový provoz nad Českem.

Potíže hlásí dopravci - soukromá společnost Leo Express dnes oznámila, že omezí své vnitrostátní vlakové i autobusové spoje o 75 procent až do 23. března, provizorní situace nejspíš potrvá do 7. dubna. Většinu spojů stáhla už dnes. Provoz omezil i RegioJet. Všichni tuzemští dopravci museli už v minulém týdnu zrušit své mezinárodní spoje, protože vláda zakázala všechny možnosti osobní dopravy do okolních zemí.

Babiš dnes vyzval lidi pracující v Německu jako pendleři, aby po návratu do Česka dodržovali bezpečnostní opatření. Jinak pohrozil premiér zrušením výjimky. Tito lidé podle něj nemají chodit na veřejnost, mají se vracet jenom domů. Ministerstvo zahraničí mezitím jedná s ostatními zeměmi Evropské unie o možnosti vyslání letadel, kterými by se mohli vrátit čeští občané z Asie nebo z Latinské Ameriky. Organizuje také dopravu českých občanů z evropských států do země pomocí autobusů.