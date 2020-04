Koronavirus: Hobbymarkety jsou rizikem, říká Prymula. Pravidla se patrně zpřísní

V Česku byla kvůli vládním opatřením od 14. března uzavřená většina prodejen. Postupně se režim uvolňuje, hobbymarkety dostaly výjimku už před Velikonocemi, veřejnost je vzala útokem. "Já bych rád viděl opravdu ta data, která budou tohle nějakým způsobem už reflektovat, takže nechme si čas do úterý do večera. Tam ten systém bude muset být nějakým způsobem přehodnocen," řekl Primula. Lidé vzali podle něj hobbymarkety větším útokem, než je žádoucí.

"Hobbymarkety jsou rizikem. Já nemyslím, že by se uzavíraly znovu, ale že by tam opravdu měl být nějaký omezený počet osob a ti, kteří už se tam nevejdou do toho počtu, tak by měli čekat venku a měli mít nějaké odstupy," řekl náměstek.

Vláda otevření hobbymarketů umožnila před Velikonocemi, aby si lidé mohli nakoupit potřeby na zahrádky na prodloužený víkend. Další rozvolňování opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru vláda nachystala v pěti etapách, a to ode dneška do 8. června. Dnes mohly znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Fungovat mohou také psí salóny, povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci.

Podnikatelské organizace považují vládní návrh, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, za příliš konzervativní a spatřují v něm mnoho nelogičností. Podnikatelé právě připomínají, že vláda se zaštiťuje názorem epidemiologů, když otevírá hobby markety (tedy největší obchody na trhu), aby vzápětí omezila otevírání služeb ve velkých obchodech a preferovala menší provozovny bez jakéhokoliv zdůvodnění.