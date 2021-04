Na exreportérku Peterkovou míří další trestní oznámení. Měla si vymyslet vyhrožování ve škole

Jedno z trestních oznámení, které bylo na Peterkovou podáno již dříve, se týká údajných úmrtích seniorů po očkování proti covidu-19 v Měšicích. Dezinformátorka o tom natočila sérii videí a kromě ní sehrála významnou roli v celé kauze i bývalá pečovatelka Václava Vondráčková.

Ta ale následně přiznala, že kvůli Peterkové lhala, a bývalá reportérka ji navíc údajně oklamala. "Dnes jsem napsala omluvný dopis do pečovatelského domu v Měšicích, kde jsem se přiznala, že jsem si všechno vymyslela a že jsem byla ve špatné životní i finanční situaci a paní Peterková mně slíbila pomoc. Svůj slib nesplnila, v Měšicích byla sama kolikrát ani nevím. Ze svých reportáži si vybírá, co se jí hodí, vše sestříhala. Já si jsem vědoma své chyby a následky si ponesu sama. Nebudu to mít tak lehké jako paní Peterková, já si nemůžu dovolit právníky tak jak slibovala," cituje její vyjádření server Manipulátoři.cz.

Sama obec na sociálních sítích upozornila, že jde o dezinformaci, neboť očkování seniorů v pečovatelských bytech v Měšicích do doby zveřejnění videa vůbec neproběhlo. "Jak ověřil starosta Měšic Martin Čacký u pana Jana Porubského, ředitele Antonia senior services, s.r.o., paní Vondráčková v této společnosti již od května 2020 nepracuje. Ve stejné době jí obec neprodloužila nájemní smlouvu pečovatelského bytu z důvodu nevhodného užívání zařízení bytu," napsala obec na sociální síti.

S Peterkovou byly zahájeny úkony trestního řízení i v dalších případech. V jednom z videí publikovaných v říjnu například tvrdila, že nemocnice jsou prázdné a zdravotníci "nemají do čeho píchnout". Tvrdí také, že armáda bude dětem vakcínu nutit násilím. Peterková je tak podle Manipulátorů prošetřována za šíření poplašné zprávy.

Další trestní oznámení podala škola

Policie má nyní v souvislosti s Peterkovou na stole další případ. Nové trestní oznámení na ni podal ředitel 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko Michal Divíšek, v souvislosti s videem, které se objevilo na facebookovém profilu dezinformátorky.

Na něm bývalá reportérka zpovídá několik žáků, kterých se ptá na průběh testování. Ti například tvrdí, že jim bylo ze strany jedné z učitelek a ředitele vyhrožováno, a že se pod hrozbou příjezdu policie museli podrobit antigennímu testu, ačkoliv nechtěli. Už samotné video ale vyvolává pochybnosti, neboť jeden z žáků si například nedokázal vzpomenout na jméno své učitelky.

Ta navíc podle ředitele školy u testování žáka vůbec přítomna nebyla, stejně jako sám ředitel. "V tu chvíli jsem tady měl starostu, kterého jsem u nás prováděl, takže jsem nebyl účasten oněch testů. Zmíněná učitelka prováděla dohled u jiné skupiny, takže s žákem, který vystupuje na videu, neměla co dočinění. Je to manipulace," řekl serveru EuroZprávy.cz s tím, že v úterý v odpoledních hodinách na Peterkovou podal trestní oznámení.

Sociálními sítěmi následně začala kolovat starší fotografie, na níž je Peterková vyfocena v přítomnosti dalšího ze zpovídaných žáků. Je tedy pravděpodobné, že se znají, a podle neověřených informací by se dokonce mělo údajně jednat o syna jejího partnera.

Ředitel školy o sociálních vztazích mezi Peterkovou a zmíněnými žáky z inkriminovaného videa spekulovat nechce, dnes se ale bývalá reportérka do školy vrátila, a podle něj dorazila i s otcem onoho žáka. "Byla přítomna před školou a dokonce pronikli i do školy," řekl pro EuroZprávy.cz ředitel.

Dodal, že odmítli nosit respirátory, a Peterkovou byl nucen z budovy vykázat. Na místo byla navíc přivolána i městská a státní policie, s níž se podle záběrů zveřejněných na internetu dezinformátorka několik minut dohadovala.

Samotného ředitele situace očividně mrzí, popírá ale, že by ze strany školy došlo k jakémukoliv nátlaku na žáky, naopak. "My opravdu nic nevynucujeme a myslím si, že je to slušně ošetřeno. Pokud rodiče nechtějí, aby si žák provedl samotest, má statut nemocného a škola mu poskytne podporu v domácí výuce," vysvětlil s tím, že o žádném vynucování testů není možné hovořit.

Záběry, které zveřejnila Peterková na svém facebooku, navíc poukazují na způsob jednání obou zúčastněných stran. Zatímco ředitel školy s ní hovoří slušně a trvá pouze na dodržování vládních opatření, Peterková se na něj neváhala hrubě obořit, a to i za přítomnosti policie.