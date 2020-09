Na Kolínsku pokračuje technoparty, policie nezaznamenala narušení veřejného pořádku

Technoparty se podle něj koná na pronajatém pozemku, hlášena je jako soukromá oslava. V sobotu dopoledne se jí účastnilo asi 200 lidí, někteří ale už odjeli.

"Hudební produkce ještě pokračuje, nemáme na linku 158 přijaté žádné stížnosti, které by policisté museli řešit. Situaci dál monitorujeme a je předpoklad, že by to mohlo skončit během dneška," uvedl Chalupa kolem 13:00.

Lidé z okolních obcí akci komentují na facebooku. Podle některých přispěvovatelů hluk doléhá až do kutnohorských částí Kaňk a Žižkov a do Hlízova. Jiní, například v Týnci nad Labem, údajně žádnou produkci neslyší nebo akci naopak hájí.

Podle kutnohorské radnice byla technoparty původně plánována na louce za hlavním nádražím v Kutné Hoře, nakonec se tam ale neuskutečnila. Starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) v pátek uvedl, že organizátoři prostor opustili a přesunuli se jinam.