V 82 letech zemřel vědec a bývalý politik František Reichel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 82 let zemřel v pátek vědec a bývalý politik František Reichel, který byl také významným organizátorem církevního života. ČTK to dnes řekl jeho syn František Reichel. Jeho otec byl v roce 1989 jedním z hlavních organizátorů pouti na svatořečení Anežky České do Vatikánu, jíž se zúčastnilo na sklonku komunistického režimu na 10.000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.