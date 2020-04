Ve svatoanenské nemocnici zemřel pacient s covid-19, dalších pět ve vážném stavu

Pacient zemřel v pondělí večer, uvedla Lipovská. "Na anesteziologicko resuscitační klinice je pět pacientů ve vážném zdravotním stavu. Dva jsou napojení na mimotělní podporu života, tři na umělou plicní ventilaci," doplnila.

Podle posledních informací z pondělního večera je v kraji 355 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví. Krajští hygienici evidují 348 případů. Ministerstvo uvádí informace jak od hygieniků, tak i z dalších laboratoří, od kterých hygienici zatím data ověřují.

V kraji se vyléčilo podle hygieniků 66 lidí. Celkem osm pacientů zemřelo, byli to ale lidé ve vyšším věku a s více nemocemi. Některé zemřelé pacienty z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně jihomoravští hygienici do statistiky úmrtí nepočítají, protože byli z jiných krajů. Svatoanenská nemocnice je státem určená pro péči o moravské pacienty s koronavirem v těžkém stavu.

V kraji se testům podrobilo kolem 4300 lidí. Potvrzené případy jsou ve všech věkových kategorií od dětí přes lidi v produktivním věku až po seniory. Nejvíce zasažená je kategorie od 25 do 34 let. Nejvíce potvrzených případů je v Brně, a to kolem 130. Desítky nakažených jsou na Břeclavsku, Brněnsku, Blanensku, Znojemsku a Vyškovsku, necelá desítka je na Hodonínsku.