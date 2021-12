Vláda prodloužila omezení vstupu do Česka z části Afriky kvůli omikronu

Zákaz vstupu do Česka se týká občanů třetích zemí, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii. "Opatření, které zároveň nařizuje, jak se mají chovat čeští občané a cizinci s povoleným vstupem přijíždějící z těchto zemí, mělo původně platit do 12. prosince, vláda ale platnost prodloužila až do 20. prosince," uvedl úřad.

Všichni Češi vracející z vyjmenovaných zemích musejí po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Před vstupem do Česka musí předložit negativní PCR test a doložit rezervaci na další PCR test v ČR. Musí jej podstoupit do 24 hodin od vstupu na české území. Na další test musí nejdříve 10., nejpozději 14. den po návratu. Do obdržení výsledku musejí být v samoizolaci, bydliště smějí opustit pouze kvůli obstarání základních životních potřeb, zajištění péče o děti a akutním cestám do zdravotnických zařízení. Při všech těchto cestách musí mít po celou dobu nasazený respirátor.

Jediným známým případem varianty omikron v Česku zůstává nákaza ženy z Liberce. V pozitivních vzorcích nadále v naprosté většině převažuje varianta delta a její subvarianty, oznámil dnes Státní zdravotní ústav.