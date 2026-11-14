První kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové vyšla před 200 lety

Kdo by neznal kuchařku slavné Magdaleny Dobromily Rettigové? Její slova „vraz do toho vejce“ zlidověla a sama Rettigová bývá mnohdy symbolicky označována za matku kuchařek. Její nejpopulárnější dílo s názvem Domácí kuchařka letos oslavilo rovných 200 let. V roce 1826 totiž spatřilo světlo světa její první vydání. Od té doby byla kuchařka autorkou mnohokrát přepracována, doplňována a rozšiřována, a vyšla takřka ve čtyřiceti různých podobách. A v jejím obsahu můžeme najít inspiraci i v dnešní moderní době.
Přesně před 200 lety, v roce 1826, vyšla kuchařská kniha, kterou napsala žena. To do té doby nebývalo zrovna obvyklé, většinu spisů s recepty i radami do kuchyně až do 19. století psali muži. Tato žena se jmenovala Magdalena Dobromila Rettigová a své přelomové dílo nazvala jednoduše: Domácí kuchařka. První vydání ovšem mělo i poměrně dlouhý podtitul, a to Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky České a Moravské. Další vydání, kterých v následujících letech bylo několik desítek, pak obsahovala i mnohem delší a rozmanitější doplňující názvy, jako třeba Snadno pochopitelné a prozkoumané poučení, kterak se masité i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším způsobem vaří, pekou a zadělávají, kterak se rozmanité moučné a ovocné lahůdky, zavařeniny a t. d. připravují; kterak se tabule nejnovějším způsobem pokrývají; kromě mnohých jiných užitečných a v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí. To kupříkladu stálo na titulní straně desátého vydání kuchařky Rettigové v roce 1868.
Co vlastně stálo za úspěchem kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové a proč byla prakticky neustále vyprodaná? Protože ji psala žena pro obyčejné ženy ve městech, tedy velice srozumitelným jazykem a která navíc čerpala z vlastních dlouholetých zkušeností coby hospodyně. Toho dříve muži, a navíc z naprosté většiny učenci, nemohli pochopitelně dosáhnout. Z vlastní praxe navíc také Rettigová dobře věděla, jaká všechna náročná práce spočívala na bedrech tehdejších hospodyněk, a že ty tedy nejvíce ocení snadné a rychlé recepty z dostupných surovin, které ale mohou výborně chutnat.
Ve snaze ženám usnadnit každodenní povinnosti doplnila Rettigová všechna vydání svých kuchařek o řadu praktických rad. Díky nim si pak hospodyňky dokázaly snadno poradit třeba s umýváním hory nádobí po každém vaření, zvládly hravě zachránit připálené jídlo, věděly, jak udržet suroviny dlouho čerstvé a jak s nimi co nejlépe zacházet, ale třeba také to, jak účinně ošetřit zranění vzniklá v kuchyni, tedy nejčastěji pořezání nebo opaření.
Již v prvním vydání Domácí kuchařky před 200 lety se jako rychlá a spolehlivá první pomoc při spálení nebo opaření doporučovalo potření postiženého místa vaječným bílkem. Ten měl totiž schopnost vytáhnout horkost a zabránit vzniku puchýře. Pokud to nepomohlo, přicházely na řadu studené octové obklady. Často Rettigová také spoléhala na bylinky, a to nejen při vaření, ale také právě v případě zranění. Všechna doporučení předávala Rettigová zejména mladým dívkám, tedy budoucím manželkám a hospodyním, taktéž na speciálních kurzech, které pro ně pořádala.
Recepty do své kuchařské knihy Rettigová zařadila tak, aby z nich bylo možné sestavit pestré jídelníčky. Častou surovinou pro lepší měšťanskou společnost bylo hovězí maso, které se upravovalo na několik způsobů. O postních dnech ho nahrazovala ryba. Důraz kladla Rettigová také na polévky. K vaření, pečení i smažení využívala poměrně hojně ovoce a zeleninu, někdy i drahé a exotické suroviny. Nutno tedy zmínit, že podle kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové rozhodně nevařily prosté venkovské ženy, ty si takové pokrmy nemohly dovolit. Mnohé recepty zapsané Rettigovou se ovšem dají použít i dnes.
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Zdroj: Libor Novák