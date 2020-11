Hurikán Jóta dosáhl pobřeží Nikaraguy, zeslábl na čtvrtý stupeň

Hurikán v 07:00 SEČ podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) doprovázel vítr o rychlosti 130 kilometrů za hodinu. Bouře přinesla silný déšť a vysoké vlny na moři.

V pobřežních oblastech na severovýchodě Nikaraguy nařídily úřady už o víkendu evakuaci. V provizorních centrech je asi 40.000 lidí. Dalších 80.000 lidí se do bezpečí mimo oblast, kterou hurikán zasáhne, muselo uchýlit v sousedním Hondurasu.

Here is one more look into the eye of Hurricane #Iota. ✈️🌀#ReserveReady #ReserveResilient pic.twitter.com/cJJ0eojtfP