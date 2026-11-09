Závažným trestným činem se od uplynulého víkendu zabývají kriminalisté z Plzeňského kraje. Dítě mladší patnácti let je totiž podezřelé z pokusu o vraždu rodinných příslušníků. Jde o dívku, kterou soud již poslal do diagnostického ústavu.
Západočeští policisté v pondělí odpoledne informovali, že kriminalisté od neděle prověřují pokus o vraždu, kterého se dítě mladší 15 let dopustilo na rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně.
Policie zdůraznila, že v tak citlivém případu nemůže zveřejnit podrobnosti. "S ohledem na fázi trestního řízení a zejména s ohledem na věk podezřelé není možné k případu sdělit žádné bližší informace," uvedla na síti X.
Veřejnosti by v tuto chvíli od podezřelé osoby nemělo hrozit žádné další nebezpečí. "Dívka byla ještě v neděli zajištěna a po provedených úkonech následně na základě rozhodnutí soudu umístěna do diagnostického ústavu," dodali policisté.
Související
Na Slovensku zemřel ukrajinský voják. Případ vraždy řeší kriminalisté
Vražda v Jablonci. Kriminalisté obvinili podezřelého, na soud si počká ve vazbě
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Policie vyšetřuje pokus o vraždu v rodině na Plzeňsku. Podezřelé je dítě
před 1 hodinou
V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury
před 2 hodinami
Babišova vláda schválila investice do zdravotnictví. Chce i další páky ohledně cen energií
před 2 hodinami
Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu
před 3 hodinami
Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti
před 4 hodinami
Macinka se omluvil za slova o hokejistkách. Manželka ho prý seřvala
před 5 hodinami
Počasí na svatého Martina. Sněžit může, ale bílý kůň do měst nepřicválá
před 5 hodinami
Ukrajina bude mít po válce trochu jiný tvar, prohlásil Trump
před 6 hodinami
Pouť do Mekky se kvůli extrémnímu vedru změnila v boj o život. Sanitky nemohly zasáhnout, popisuje cestovatel
před 7 hodinami
Netanjahu uvrhnul Izrael do hluboké krize, tvrdí Eisenkot. Zahájil jednání o sestavení vlády
před 8 hodinami
Trump řekl, za jakých podmínek USA neobnoví útoky proti Íránu
před 8 hodinami
Republikáni po drtivé porážce neví, co dál. Jsme na pokraji vymření, přiznávají někteří členové
před 9 hodinami
Tesla oficiálně ukončuje výrobu vozů Cybertruck, oznámil Musk
před 10 hodinami
Pařížská dohoda je po 10 letech od podpisu minulostí? Světu se oteplení pod 1,5 stupni nedaří udržet
před 10 hodinami
Nejbohatší firma světa čelí vážnému obvinění. Šéf Nvidie udržoval poměr s čínskou špionkou
před 11 hodinami
Vůle řešit oteplování chybí. Na COP31 nedorazí lídři států, které mají největší podíl na klimatických změnách
před 12 hodinami
Macinka ostrými útoky na adresu sportovkyň pobouřil politiky. Padají výzvy k rezignaci, skandál hasí jeho kolegové
před 13 hodinami
Střelec, který v Krakově zabil šest lidí, zemřel
před 13 hodinami
Největší klimatická konference světa začíná. USA COP31 bojkotují, hlavním tématem je padlá pařížská dohoda
před 15 hodinami
Počasí o příštím víkendu: Teploty v noci klesnou až na -7 stupňů
Českou republiku čeká příští víkend převážně klidný, avšak postupně chladnější ráz počasí, který přinese ranní mrazy a tvořící se mlhy. Vyplývá to z předpovědi meteorologů z ČHMÚ.
Zdroj: Libor Novák