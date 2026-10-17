V Evropě se dá lyžovat už v říjnu. Alpská sezóna začíná, počasí tolik nepřeje

Podzim teprve nabírá na síle, ale i v nejvyšších polohách českých hor už se objevil sníh. Na alpských ledovcích dokonce zvolna a opatrně začíná lyžařská sezona, ačkoliv podmínky nejsou ideální. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Na alpských ledovcích se podepsalo extrémně horké léto, v jehož průběhu poprvé musel být přerušen provoz na všech lyžařských vlecích, které fungují v nejvyšším evropském pohoří. Od poloviny září se areály opět rozjíždějí. Již během minulém víkendu bylo upraveno několik kilometrů sjezdových tratí ve většině největších ledovcových skiareálů.
Během aktuálního víkendu se očekává zprovoznění dalších kilometrů, přestože kvalita tratí ještě není ideální. "Po přechodném ochlazení se do Alp vrátilo teplé počasí a ani v noci tam sníh na ledovcích moc nepřimrzne," vysvětlili meteorologové. Sníh nejčastěji leží ve výškách nad 3000 metrů, ale i tak vysoko pomalu taje.
Na ledovci Rettenbach, kde příští týden začne Světový pohár v alpském lyžování, jsou sjezdové tratě v dobrém stavu. Může za to velmi kvalitní systém umělého zasněžování a metoda "snowfarming", kdy se ve velkých izolovaných hromadách podařilo uskladnit sníh z předchozí zimy.
"Počasí na rakouských ledovcích bude v nadcházejících dnech příjemně podzimní, poměrně teplé a ani vítr by neměl dělat větší problémy. Jen těch kvalitních sjezdových tratí ještě nebude mnoho a na nový sníh to také příliš nevypadá. Ten by mohl napadnout spíše v nejvyšších polohách ve Francii, Švýcarsku či Itálii," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák