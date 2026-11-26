Těsně před dosažením historického milníku, kdy se měla stát prvním objektem vyrobeným člověkem, který urazí vzdálenost jednoho světelného dne od Země, zaznamenala stárnoucí sonda Voyager 1 amerického úřadu NASA další výpadek komunikace. Sonda do hlubokého vesmíru již neposílá vědecká ani technická data a vysílá pouze prázdný nosný signál, tedy nepřetržitý rádiový signál, který běžně nese i informace shromážděné přístroji na palubě.
Úřad NASA problém zaznamenal 14. listopadu, pět dní předtím, než měla sonda dosáhnout vzdálenosti jednoho světelného dne, což je vzdálenost, kterou rádiový signál letící rychlostí světla urazí za dvacet čtyři hodin, tedy zhruba šestnáct miliard mil neboli dvacet šest miliard kilometrů. Pomocí nosného signálu a výpočtů dráhy dokázali inženýři mise Voyager potvrdit, že sonda tuto vzdálenost překonala, přesto nyní panují obavy o stav čtyřicet devět let starého aparátu, který odstartoval v září 1977 a svou misi prodloužil více než desetkrát oproti původním předpokladům.
Přítomnost nosného signálu podle NASA znamená, že navigační počítač sondy udržuje anténu správně natočenou k Zemi a vysílací zařízení stále funguje, ovšem absence dat naznačuje potíže palubního počítače shromažďujícího informace z vědeckých přístrojů. Z deseti přístrojů na palubě Voyageru 1 jich v provozu zůstávají už jen dva, zatímco ostatní byly kvůli úspoře energie vypnuty.
Tým sondy Voyager 1 na odstranění problému pracuje, ale extrémní vzdálenost činí jakékoli zásahy mimořádně pomalými, protože každému příkazu odeslanému k sondě trvá cesta dvacet čtyři hodin a odpověď letí na Zemi dalších dvacet čtyři hodin. Mluvčí NASA v reakci na dotaz stanice CNN ohledně situace spravované Laboratoří proudového pohonu v kalifornské Pasadeně uvedl, že problém přetrvává, ale další podrobnosti neposkytl.
Závada připomíná incident přesně o tři roky dříve, 14. listopadu 2023, kdy sonda Voyager 1 rovněž přestala v rámci nosného signálu posílat vědecká data. Tehdy inženýři NASA odhalili závadu subsystému letových dat, jednoho ze tří palubních počítačů, který před odesláním shromažďuje a balí vědecká i technická data, přičemž po vyřazení jediného nefunkčního čipu museli rozdělit kód do částí a upravit jej tak, aby mohl běžet jako celek.
Úřad NASA zatím nepotvrdil, že zdrojem nynějších potíží je opět subsystém letových dat, dostupné informace však naznačují, že by na vině mohl být právě on. Koncem října navíc sonda na dva dny ztratila veškeré spojení se Zemí a ačkoli se problém sám vyřešil, šlo o varovné připomenutí, že sonda funguje na vypůjčený čas, přičemž NASA zkoumá možnou souvislost mezi tímto výpadkem a nynějším přerušením toku dat.
Odhadnout přesnou zbývající životnost sondy je obtížné, protože řídicí středisko po desetiletí opakovaně odhadovalo provoz ještě na tři až pět let a životnost prodlužovalo kreativními úpravami. Sonda Voyager 1 i její dvojče Voyager 2, vypuštěné koncem srpna 1977, byly původně navrženy pouze na pět let a na průzkum Jupiteru a Saturnu, přičemž obě nyní zkoumají mezihvězdný prostor poté, co opustily heliosféru v letech 2012 a 2018.
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Zdroj: Libor Novák