Nové snímky ze sondy Hera odhalily kráter velikosti stadionu, který na planetce Dimorphos zanechal první test planetární obrany lidstva před čtyřmi lety. Sonda Evropské kosmické agentury dorazila k planetce před třemi týdny, aby zhodnotila škody a prozkoumala, co přesně se stalo, když do ní v roce 2022 narazila sonda DART amerického úřadu NASA rychlostí přes dvacet jedna tisíc kilometrů v hodině. Evropská kosmická agentura zveřejnila první snímky ve středu a podělila se o první poznatky včetně zploštění jedné z dříve zaoblených stran tělesa a překvapivého objevu balvanů obíhajících kolem planetky.
Planetární vědkyně Sabina Raducanová z Mezinárodního institutu kosmických věd ve švýcarském Bernu a Svobodné univerzity v Bruselu na tiskové konferenci v Berlíně uvedla, že jde o velký kráter téměř srovnatelný s velikostí samotného tělesa. Sonda Hera, která odstartovala v říjnu 2024, se nyní nachází asi třicet kilometrů od planetky Dimorphos, jež obíhá kolem větší planetky Didymos v takzvaném binárním systému. Ani jedno z těles Zemi neohrožuje, ale Dimorphos má rozměry srovnatelné s planetkami, které by naši planetu ohrozit mohly, což z něj činí vhodné zkušební pole.
Podle prvních pozorování uvrhl náraz sondy DART v roce 2022 planetku Dimorphos širokou sto padesát jedna metrů do chaotického převalování. Raducanová vysvětlila, že před nárazem se Dimorphos podobal našemu Měsíci a ukazoval stále stejnou stranu, zatímco nyní se pohybuje jako sud hozený ze schodů. Zbytek povrchu planetky podle agentury nevykazuje zásadní změny a pole balvanů pokrývající ostatní oblasti vypadají stejně jako na snímcích sondy DART z roku 2022.
Astronomové již dříve pomocí pozemských dalekohledů zjistili, že doba oběhu planetky Dimorphos kolem planetky Didymos se po nárazu zkrátila o třicet tři minut, což bylo mnohem více, než se předpokládalo. Přílet sondy Hera však vědcům poprvé umožňuje podrobně pochopit důsledky mise DART a zpřesnit technologie i strategie pro případné budoucí odklonění planetek mířících k Zemi. Tisková konference se uskutečnila v dinosauřím sále Přírodovědného muzea v Berlíně, což agentura označila za připomínku významu mise, neboť většina dinosaurů vyhynula po dopadu vesmírného tělesa o velikosti města před šedesáti šesti miliony let.
Největším překvapením z prvních pozorování je zjištění, že kolem dvojice planetek obíhají stovky dříve neznámých balvanů, včetně více než stovky kusů o velikosti mezi fotbalovým míčem a pračkou, uvedla planetární vědkyně Naomi Murdochová z Univerzity v Toulouse. Původ balvanů zatím není jasný a vědci podle ní potřebují více času k určení, zda jde o trosky vyvržené při nárazu sondy DART, nebo zda pocházejí z jiného zdroje, například z větší planetky. Raducanová dodala, že pokud tam balvany byly už v roce 2022, sonda DART se mohla pohybovat příliš rychle na to, aby je zaznamenala.
Kosmická inženýrka Margherita Cardiová ze společnosti Tyvak International, která dohlíží na nanosatelit Milani na palubě sondy Hera, pro CNN označila objev balvanů pro svůj tým za noční můru. Dva malé satelity vybavené vědeckými přístroji mají být vypuštěny v lednu s plánem přiblížit se k planetce Dimorphos a přistát na ní, obíhající balvany však představují riziko srážky. V prosinci se má sonda Hera k planetce přiblížit na vzdálenost kolem třinácti kilometrů, aby pořídila snímky s vyšším rozlišením a provedla měření umožňující vypočítat hmotnost planetky Dimorphos, což pomůže zpřesnit modely pro odklánění jiných vesmírných těles vzdálených nyní od Země přes sto devadesát tři milionů kilometrů.
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Zdroj: Libor Novák