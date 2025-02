Srážka se Zemí 22. prosince 2032: NASA varuje, že smrtící asteroid má zvýšenou šanci zasáhnout planetu

Asteroid 2024 YR4, který podle údajů NASA zveřejněných v úterý představuje hrozbu pro Zemi, má nyní 3,1% šanci na dopad v roce 2032. Tento údaj ho činí nejnebezpečnějším vesmírným objektem, jaký kdy byl zaznamenán v moderních předpovědích.

Ačkoli rostoucí pravděpodobnost vyvolává obavy, odborníci varují před panikou. Světová astronomická komunita situaci pečlivě monitoruje a vesmírný dalekohled Jamese Webba se chystá zaměřit svou pozornost na asteroid již příští měsíc.

Bruce Betts z Planetary Society uvedl: "Nepanikařím," a dodal, že jak astronomové získávají více údajů, pravděpodobnost dopadu se nakonec opět sníží na nulu.

Asteroid 2024 YR4 byl poprvé detekován 27. prosince loňského roku chilskou observatoří El Sauce. Odhaduje se, že asteroid má velikost mezi 40 a 90 metry a jeho složení je běžné, bez známek vzácných kovů. V lednu 2024 Mezinárodní síť pro varování před asteroidy (IAWN) vydala varování poté, co pravděpodobnost nárazu přesáhla jedno procento. Od té doby toto číslo roste, a podle nejnovějších výpočtů NASA je pravděpodobnost nárazu 3,1 %, s datem dopadu stanoveným na 22. prosince 2032. Tato pravděpodobnost je srovnatelná s výsledkem pěti po sobě jdoucích hodů mincí.

Tento vzestup je považován za historický, protože asteroid této velikosti naposledy představoval takto významné riziko v roce 2004, kdy asteroid Apophis měl 2,7% šanci na náraz do Země v roce 2029, což bylo později vyloučeno dalšími pozorováními. Richard Moissl z Evropské kosmické agentury uvedl, že riziko 2024 YR4 je o něco nižší než 3 %, konkrétně 2,8 %, ale stále se považuje za vážně sledovanou hrozbu.

Podle odborníků se asteroid 2024 YR4 považuje za velmi vzácnou událost, ale není důvod k panice. I když je jeho potenciální dopad nebezpečný pro město, není to "zabiják planet" nebo "zabiják dinosaurů".

Bruce Betts z Planetary Society uvedl, že i když je riziko vzniku katastrofy nízké, astronomové stále sledují asteroid a věří, že data z Webbova teleskopu, který má schopnost detekovat velmi slabé objekty, budou klíčová pro určení jeho trajektorie. Teleskop se zaměří na asteroid, když se přiblíží k Jupiteru, což se stane až v roce 2028.

Pokud by pravděpodobnost rizika vzrostla o více než 10 %, Mezinárodní síť pro varování před asteroidy (IAWN) by vydala formální varování, což by vedlo k přípravám v potenciálně ohrožených oblastech.

Vědci se domnívají, že i když asteroid 2024 YR4 není dostatečně velký na to, aby způsobil globální katastrofu, jeho rychlost – až 40 000 mil za hodinu – by mohla způsobit vážnou destrukci, včetně silného výbuchu, pokud by asteroid vstoupil do atmosféry. Nejvíce ohrožené oblasti zahrnují východní Pacifik, Jižní Ameriku, Afriku, Blízký východ a jižní Asii. Přesto je stále dostatek času na přípravu.

NASA již ukázala, že je možné změnit dráhu asteroidu, a vědci zvažují i další metody, jako jsou lasery nebo jaderné výbuchy.