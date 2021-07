Miliardář Bezos se díky své společnosti dostal k hranici vesmíru

Bezos následoval svého konkurenta v rodící se lukrativní vesmírné turistice Richarda Bransona, který se v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic podíval k hranici vesmíru 11. července. V obou případech šlo o suborbitální lety, to znamená, že VSS Unity ani modul RSS New Step nedosáhly oběžné dráhy kolem Země.

Společnost Blue Origin se nyní zařadila mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do vesmíru astronauty. Následovala tak firmu Virgin Galactic a v letech do kosmu dosud nejúspěšnější společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Raketa New Shepard letěla dnes k hranici vesmíru s lidmi poprvé.

Dnešní let Blue Originu byl výjimečný mimo jiné i tím, že najednou překonal rekordy nejstaršího i nejmladšího člověka ve vesmíru. S Bezosem letěli jeho bratr Mark a také 82letá průkopnice letectví Wally Funková a 18letý Oliver Daemen. Doposud byl nejstarším astronautem John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998, když mu bylo 77 let. Nejmladším byl do dneška ruský kosmonaut German Titov, který v roce 1961 letěl ve 25 letech.