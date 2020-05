Vědci možná našli tajnou zbraň proti covid-19. Lamu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Řešení problému s koronavirem nám možná celou dobu civí do tváře a líně přežvykuje mrkev. Jak se zdá, vše, co potřebujeme, jsou lamy, napsal zpravodajský server The Guardian.