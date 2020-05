Vědci vytvořili podobu pravěkého "draka". Spinosaurus měl místo ocasu obří ploutev

Skutečnost často dokáže překonat fantazii. Dokonce i Drogona, Viseriona a Rhaegala, draky ze Hry o trůny. Spinosaurus mohl svou kořist pronásledovat dlouho, rychle i proti proudu. A to proto, že největší známý masožravý dinosaurus, kterého vědci označili za zpola vodní stvoření, neměl obyčejný ocas jako suchozemští dinosauři, ale jednu obrovskou a silnou ploutev. Píše o tom italský deník Corriere della Sera.

Tento "drak" žil v období křídy, před 100 až 66 miliony let, kdy ještě nebyly zcela odděleny kontinenty Evropy a Afriky a země byla plná obrovských zvířat. Tak trochu plaz, tak trochu obojživelník. Měl prodlouženou, úzkou hlavu podobající se hlavě novodobého krokodýla, "nos" dlouhý jeden metr a nosní dírky umístěné vzadu, jakoby přizpůsobené vodě, velmi citlivý trojklaný nerv (jakoby sonar připomínající ten, který umožňuje vorvaňům zjistit ve vodě na dálku kořist) a obrovské kuželovité zuby s jakýmsi smrtícím mechanismem, skutečnou pastí, z níž ani kluzká kořist typu ryby nemohla uniknout. Kromě toho měl hřbet jako chameleon a nohy jako masožravec.

Piling on the evidence for aquatic lifestyle in #Spinosaurus, The discovery of an almost complete tail showing that the Spinosaurus' tail was flattened and fluke like.



This is a literal river dragon, a 6 ton leviathan preying on animals the size of small cars such as Coelacanth. pic.twitter.com/C0t6MWdUFS