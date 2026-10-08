Americká prokuratura se chystá vznést nová obvinění proti Madurovi za mučení Američanů

Americká federální prokuratura v New Yorku se chystá vznést nová obvinění proti bývalému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho manželce Cilii Floresové. Rozšíření obžaloby se týká údajného týrání a mučení více než desítky amerických občanů, kteří byli v minulých letech protiprávně zadržováni ve venezuelských věznicích jako političtí rukojmí.
Podle zdrojů blízkých vyšetřování se žalobci zaměřují na soustavné porušování lidských práv za vlády Madurova režimu. Vyšetřovatelé navíc zvažují, že v souvislosti s mučením amerických občanů obviní i několik dalších představitelů venezuelských bezpečnostních složek. K oficiálnímu oznámení nových obvinění ze strany amerického ministerstva spravedlnosti by mělo dojít v nejbližší době.
Bývalí američtí vězni, mezi nimiž byli například manažeri ropné společnosti Citgo nebo válečný veterán Matthew Heath, popsali drsné podmínky v obávané věznici vojenské kontrarozvědky DGCIM v Karakasu. Ve svých výpovědích a žalobách uvádějí, že byli vystaveni mučení elektrickými šoky, simulovanému utopení, odepírání stravy či samotce. Systémové používání těchto praktik potvrdila i zpráva Organizace spojených národů, podle níž režim tyto metody využíval k vynucení přiznání a zastrašování oponentů.
Maduro i Floresová se v současnosti nacházejí ve federální vazební věznici v New Yorku bez možnosti propuštění na kauci. Americké speciální jednotky je zadržely během lednové vojenské operace přímo v prezidentském paláci v Karakasu. Dvojice již čelí obžalobě z narkoterorismu, spiknutí za účelem pašování kokainu a nelegálního držení zbraní, přičemž oba od počátku vinu odmítají.
Právní zástupci obou obviněných se snaží zpochybnit legitimitu celého stíhání. Madurova obhajoba tvrdí, že jako hlava státu požívá prezidentskou imunitu za činy spáchané v úřadu, což však americká prokuratura odmítá s tím, že mu imunita nenáleží. Právníci Floresové zároveň žádají soudce o její přeložení do domácího vězení ze zdravotních důvodů, což žalobci rovněž rozporují.
Soudní řízení s bývalým benezuelským prezidentem má po procedurálních odkladech pokračovat dalšími stáními v průběhu letošního podzimu, přičemž samotný hlavní proces je naplánován na příští rok. Vedení Benesinely po Madurově sesazení převzala jeho dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, zatímco američtí žalobci dokončují přípravu důkazního materiálu pro rozšířenou obžalobu.
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Zdroj: Libor Novák