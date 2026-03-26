Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu

Svržený venezuelský vůdce Nicolás Maduro se dnes vrací před federální soud v New Yorku, kde se pokusí přesvědčit soudce Alvina Hellersteina, aby zrušil jeho obžalobu z narkoterorismu. Madurova obhajoba tvrdí, že americká vláda nepřípustným způsobem zasahuje do jeho práv na spravedlivý proces. Celý případ je sledován jako jeden z nejneobvyklejších v historii americké justice, a to jak kvůli způsobu dopadení obžalovaného, tak kvůli jeho statusu.
Hlavním jablkem sváru je v současnosti financování právních služeb. Maduroův advokát Barry Pollack již dříve avizoval, že bude nucen z případu odstoupit, pokud Spojené státy neumožní venezuelské vládě platit jeho honoráře. Problém tkví v tom, že Maduro, jeho manželka i venezuelský stát jsou pod americkými sankcemi, což znamená, že jakákoliv platba vyžaduje zvláštní licenci od Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Podle obhajoby byla tato licence nejprve udělena, ale následně ji úřady bez vysvětlení zrušily. Tento krok Pollack označuje za porušení ústavních práv svého klienta na obhajobu. Pokud soudce nevyhoví žádosti o zamítnutí žaloby, požadují právníci alespoň slyšení, které by objasnilo rozhodovací procesy americké vlády v této věci. Žalobci naopak tvrdí, že využití státních prostředků sankcionované země pro soukromou obhajobu jednotlivce je nepřípustné.
Celý proces odstartoval dramatickými událostmi z počátku ledna 2026. Tehdy americké vojenské a policejní složky provedly odvážnou noční razii přímo v prezidentském sídle v Caracasu. Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli během této bleskové operace zajati a okamžitě převezeni do New Yorku, aby čelili obviněním souvisejícím s obchodem s drogami a nelegálním ozbrojováním.
Během svého prvního vystoupení před soudem 5. ledna oba obžalovaní prohlásili, že jsou nevinní. Maduro, jehož slova byla do angličtiny tlumočena, tehdy obvinil americkou vládu z únosu ze svého domova a trval na tom, že je stále legitimním prezidentem Venezuely. Prohlásil o sobě, že je „slušný člověk“ a že se nedopustil ničeho z toho, co mu obžaloba klade za vinu.
Pozornost tehdy vzbudil i fyzický stav bývalé první dámy. Cilia Floresová dorazila k prvnímu líčení s obvazy na čele a pravém spánku. Její právní zástupce v lednu uvedl, že utrpěla „značná zranění“ během toho, co označil za únos, a vyžadovala lékařské vyšetření a ošetření. Stejně jako její manžel trvá na své úplné nevině.
Kromě finančních sporů se očekává, že proces narazí na další složitý právní problém, kterým je otázka legitimity Madurova vedení. Soud bude muset rozhodnout, jaké výhody nebo imunity by Madurovi mohly náležet, pokud by byl uznán za hlavu státu. Americká vláda však již několik let Madura jako legitimního vůdce neuznává, což jeho vyhlídky na diplomatickou imunitu značně oslabuje.
Dnešní slyšení u soudce Hellersteina mělo původně sloužit především k přezkoumání důkazů a stanovení harmonogramu dalších právních kroků, včetně případného data zahájení hlavního líčení. Kvůli sporům o finance a zákonnost lednového zásahu se však jednání proměnilo v zásadní právní bitvu o samotnou existenci celého procesu. Maduro v současnosti zůstává ve federální vazbě, kde očekává další vývoj své kauzy.
