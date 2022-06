Biden podpořil úpravu pravidel v zájmu uzákonění práva na potrat

Podle listu The New York Times (NYT) tak vystupňoval svou pozici v návaznosti na verdikt, který poslední týden otřásá americkou politikou.

Bidenova Demokratická strana by teoreticky mohla bez pomoci republikánů Kongresem protlačit návrh, který by federální právo na potrat obnovil. K tomu by však byla zapotřebí naprostá jednota jejích zákonodárců a kromě toho ještě změna fungování senátních obstrukcí označovaných termínem "filibuster". V jejich důsledku je ve 100členném Senátu k prosazení většiny legislativních návrhů potřeba 60 hlasů, což mnozí demokraté kritizují, dva demokratičtí senátoři ovšem oslabení obstrukcí dlouhodobě odmítají.

Biden se k tématu znovu vyjádřil poté, co nejvyšší soud eliminoval ústavní právo na potrat zvrácením téměř 50 let starého precedenčního verdiktu z kauzy Roeová vs. Wade.

"Mám za to, že musíme kodifikovat Roeovou vs. Wade v zákoně," řekl prezident k polemikám ohledně ochrany práva na potrat prostřednictvím Kongresu. "A jestliže by tomu stál v cestě filibuster... pak by tomu měla být poskytnuta výjimka," pokračoval prezident.

Agentura AP podotýká, že Biden se coby bývalý senátor k otázce úpravy pravidel Senátu staví opatrně, letos už nicméně podpořil myšlenku výjimky v souvislosti s diskutovanou volební reformou. Dnes to bylo poprvé, co stejný postoj zaujal v otázce práva na potrat.

Možnost ukončit těhotenství v těchto dnech napříč USA mizí, neboť státy mohou v důsledku pátečního verdiktu provádění interrupcí volně regulovat. Tuto situaci využívají státy kontrolované politiky z Republikánské strany, která proti potratům dlouhodobě vystupuje, přičemž se čeká, že procedury budou brzy zakázané či výrazně omezené v asi dvacítce částí USA.

Biden dnes konzervativní většinu nejvyššího soudu znovu kritizoval a mluvil o "destabilizujícím" chování, které podle něj jde proti právu Američanů na soukromí. Rovněž využil kontroverzní páteční verdikt k apelu na voliče před listopadovými volbami do Kongresu i státních úřadů. "Nejdůležitější je toto: Pokud... si myslíte, že tohle rozhodnutí soudu je nehorázné a je to velká chyba, pak volte. Přijďte a volte," řekl.