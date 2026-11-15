Biden v nových pamětech hodnotí Zelenského i Putina

V USA se připravují na vydání nových memoárů bývalého prezidenta Joea Bidena. Pro Evropany jsou zajímavé především jeho postřehy ohledně hlavních postav stále probíhající války na Ukrajině. Biden v knize odhalil, co si myslí o Volodymyru Zelenském i Vladimiru Putinovi.
Bidenovy poznatky z připravovaných memoárů ohledně Zelenského přinesl americký deník Wall Street Journal. Předchůdce Donalda Trumpa například vyjádřil názor, že minulost herce se v případě ukrajinského prezidenta ukázala být dobrou průpravou pro válečného lídra napadené země.
Demokratický politik si však neodpustil ani kritiku Zelenského. Podle Bidenových vzpomínek byl ukrajinský prezident mezi čtyřma očima někdy náladový a tvrdohlavý, označil ho také za nedostatečně vděčného v souvislosti s americkou pomocí Kyjevu.
Exprezident a bývalý viceprezident z Obamovy éry se v knize, která vyjde v úterý 17. listopadu, věnuje i ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. Na adrese šéfa Kremlu napsal, že se uměl tvářit jako rozmarný teenager, který nedělá nic špatného.
Biden byl prezidentem do ledna loňského roku, kdy jej nahradil Donald Trump po vítězství nad demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou, která do souboje vstoupila poté, co se tehdy úřadující hlava státu rozhodla odstoupit z voleb.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Joe Biden , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin , USA (Spojené státy americké) , válka na Ukrajině
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Zdroj: Lucie Žáková