Biden poprvé odhalil, co mu napsal Trump v dopise při odchodu z Bílého domu

Bývalý americký prezident Joe Biden odhaluje ve své nadcházející knize obsah dosud nezveřejněného dopisu, který mu v lednu 2021 při odchodu z Bílého domu zanechal Donald Trump. Tento dokument přináší nečekaný pohled na vztahy mezi oběma politickými rivaly v době, kdy se jejich cesty v nejvyšších patrech americké moci protly.
Dopis datovaný 20. ledna 2021 obsahuje vřelá slova a přání hodně úspěchů, což ostře kontrastuje s Trumpovým tehdejším veřejným postojem. Po prohraných volbách v roce 2020 totiž Trump opakovaně tvrdil, že hlasování bylo zmanipulované, odmítl se zúčastnit inauguaračních slavností a odmítal řádné předání moci.
V samotném textu dopisu Trump napsal, že mnoho prezidentů přišlo a odešlo, aniž by zásadně změnili historii, ale u Bidena to bude jiné, protože ví, jak moc nový prezident miluje americký lid. Zároveň svému nástupci připomněl, že na jeho bedrech spočívají naděje a sny celé země a že největší zdroj energie čerpá z vědomí, že na jeho úspěch spoléhají miliony občanů.
Joe Biden sice v minulosti existenci „velmi velkorysého dopisu“ od svého předchůdce občas naznačoval, avšak až do současnosti odmítal hovořit o jeho konkrétním obsahu. Učinil tak až nyní v připravovaných pamětech s názvem „Promise Me, America“, jejichž vydání je naplánováno na příští úterý.
Ve své knize Biden popisuje, že situace působila tak, „jako by existovali dva Donaldové Trumpové“. Zatímco v politické rovině Trump podle něj hluboce destabilizoval demokracii, v soukromém vzkazu nabídl svá přání vřelým jazykem, který vyvolával dojem, že pochází od starého přítele.
Publikace textu rovněž připomíná vyostřenou atmosféru kolem lednových událostí roku 2021, kdy kongresoví zákonodárci čelili útoku příznivců na Kapitol během certifikace volebních výsledků. Trump mezitím výsledky předchozích voleb nadále odmítá a po svém loňském návratu do Bílého domu udělil milosti více než tisíci lidem zapojeným do zmíněných nepokojů.
Na zveřejnění obsahu dopisu již reagovalo současné vedení Bílého domu prostřednictvím vyjádření komunikace mluvčího Stevena Cheunga. Ten v prohlášení pro deník The New York Times uvedl, že Biden měl dbát moudrých slov obsažených v Trumpově vzkazu.
Mluvčí Bílého domu ve svém stanovisku dodal, že namísto toho se Biden pokusil zničit zemi a zneužít justiční systém proti svým politickým oponentům. Současně označil bývalého prezidenta za ostudu a uzavřel, že Spojené státy jsou nyní v mnohem lepší situaci, když už v úřadu nepůsobí.
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