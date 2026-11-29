Zájem čtenářů o memoáry bývalého amerického prezidenta Joea Bidena je nevalný. Zatímco někteří jeho předchůdci prodali hned v úvodních dnech po vydání statisíce kusů, paměti předchůdce Donalda Trumpa zakoupily zatím jen nižší desítky tisíc Američanů.
Upozornila na to stanice ABC News, podle které se prodalo zhruba 21 tisíc výtisků knihy Promise Me, America za prvních sedm dní. Stačí to sice na první místo mezi bestsellery v kategorii literatury faktu, ale prodeje se ani zdaleka neblíží číslům, jichž dosáhli Barack Obama nebo Bill Clinton.
Obama prodal přes 800 tisíc výtisků memoárů A Promised Land za prvních 24 hodin po vydání. Do konce prvního týdne se dostal na milion prodejů. Knihu My Life od Clintona si zakoupilo milion lidí během úvodních dvou týdnů v knihkupectvích.
Jak dříve upozornil americký deník Wall Street Journal, Biden v memoárech sdílí i svůj pohled na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Předchůdce Donalda Trumpa například vyjádřil názor, že minulost herce se v případě ukrajinského lídra ukázala být dobrou průpravou.
Demokratický politik si však neodpustil ani kritiku Zelenského. Podle Bidenových vzpomínek byl ukrajinský prezident mezi čtyřma očima někdy náladový a tvrdohlavý, označil ho také za nedostatečně vděčného v souvislosti s americkou pomocí Kyjevu.
Exprezident a bývalý viceprezident z Obamovy éry se v knize, která vyšla v úterý 17. listopadu, věnuje i ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. Na adrese šéfa Kremlu napsal, že se uměl tvářit jako rozmarný teenager, který nedělá nic špatného.
Biden byl prezidentem do ledna loňského roku, kdy jej nahradil Donald Trump po vítězství nad demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou, která do souboje vstoupila poté, co se tehdy úřadující hlava státu rozhodla odstoupit z voleb.
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Zdroj: Jan Hrabě