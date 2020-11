Biden už dává najevo, že bude prezidentem. Získal nejvyšší počet hlasů v historii USA

Podle listu The New York Times se jedná o další krok, jímž chce demokrat signalizovat svoje přesvědčení, že míří k vítězství v letošních volbách.

"Trumpova administrativa dnes (ve středu) oficiálně opustila pařížskou klimatickou dohodu. A přesně za 77 dní se k ní Bidenova administrativa zase připojí," napsal na twitteru Biden. Termín, který zmiňuje, připadá na 20. leden, kdy oficiálně začne volební období příštího amerického prezidenta.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2