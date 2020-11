Biden vyhrál ve Wisconsinu, potvrdil přepočet hlasů. Náskok nad Trumpem ještě zvýšil

Trump požádal o nové počítání v okresech Milwaukee a Dane, kde bylo odevzdáno asi 800.000 hlasů. V Milwaukee kontrola skončila v pátek, v Dane dnes.

Jak napsal deník The Washington Post, wisconsinský výsledek potvrzuje neúspěch Trumpovy snahy dosáhnout změny volebního výsledku ve státech, v nichž podle něj došlo k rozsáhlým volebním podvodům.

