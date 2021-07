Exprezident Bush považuje stažení vojáků z Afghánistánu za chybu

"Afghánské ženy a dívky budou vystavovány nepopsatelným předsudkům. Je to chyba," varoval někdejší republikánský prezident v rozhovoru s DW. Právě Bush přitom poslal na podzim roku 2001 americké vojáky do Afghánistánu v reakci na teroristické útoky na USA z 11. září 2001.

"Budou ponechány masakrům těchto velmi brutálních lidí a to mi trhá srdce," řekl exprezident v rozhovoru, který dal DW při příležitosti nadcházející rozlučkové návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové v USA. Ve čtvrtek kancléřku v Bílém domě přijme nynější americký prezident Joe Biden.

Bush, který politická témata komentuje velmi sporadicky, vyjádřil přesvědčení, že Merkelová smýšlí podobně jako on. "Merkelová vnesla vysokou úroveň a důstojnost do velmi důležité pozice; přijímala velmi obtížná rozhodnutí a činila tak se zřetelem na to, co je nejlepší pro Německo, a činila tak na základě zásad," řekl Bush v rozhovoru, který má být součástí dokumentu o německé političce, která funkci kancléřky na podzim opustí po 16 letech. "Je to soucitná vůdkyně, žena, která se nebojí vést," chválí ji prezident z let 2001-2009.

Stažení vojáků z Afghánistánu pokládá za chybu i český prezident Miloš Zeman. Po odchodu sil USA a jejich spojenců v NATO z Afghánistánu Tálibán podle Zemana potlačí legální vládu, ovládne celou zemi a vytvoří nové teroristické centrum, které podle českého prezidenta bude možné přirovnat k Islámskému státu posledních let.

V Afghánistánu bylo kolem 2500 amerických vojáků a na 7000 z dalších zemí včetně České republiky, než se v květnu začali stahovat. V poslední době přitom výrazně posiluje vliv a kontrolu nad územím Afghánistánu povstalecké hnutí Tálibán. USA se dohodly na stažení svých vojsk ze země s Tálibánem v únoru loňského roku pod podmínkou, že povstalci zajistí, aby se z Afghánistánu nestala základna pro útoky vůči USA a jejich spojencům.