Ivanka Trumpová v době pandemie jela na výlet. Druhým kázala, ať zůstanou doma

Bílý dům cestu hájí a uvádí, že Trumpová chtěla židovský svátek pesach strávit s rodinou. "Její cesta nebyla komerční," uvedl Bílý dům. "Rozhodla se strávit svátky v soukromí s rodinou," dodal. Do golfového střediska Bedminsteru, které patří rodinné korporaci The Trump Organization, se vydala se svými dětmi a manželem Jaredem Kushnerem. Kushner v Trumpově administrativě působí rovněž jako prezidentův poradce.

Řada lidí si proto položila otázku, zda pravidla v nynější obtížné době skutečně platí pro všechny. Úřady ve Washingtonu a také v New Jersey doporučují obyvatelům kvůli koronaviru v co největší míře zůstávat doma, vyvarovat se širších rodinných i přátelských setkání a cestovat pokud možno jen do práce. Bílý dům poznamenal, že cesta do Bedminsteru se nijak nelišila od toho, kdyby Trumpová s manželem jeli do práce. Dodal také, že svátky trávili v uzavřeném zařízení, které je považováno za rodinný domov.

Ještě před cestou Trumpová na twitteru vyzývala ty, kteří mohou, aby zůstali doma. "Prosím, prosím, učiňte tak," napsala.

Remember, while face coverings/ masks are helpful, there’s no substitute for social distancing! Let’s protect and take care of one another! 💛 #TogetherApart

Sedmého dubna, jen den před cestou, rovněž sdílela tweet guvernéra New Jersey Phila Murphyho, který vyzýval obyvatele, aby oslavili Velikonoce doma. Murphy již v března doporučil lidem, kteří vlastní víkendové domy, aby do nich nejezdili, a pomohli tak bojovat proti šíření infekce.

Every single day, health care workers in New Jersey and across the world put their own health and lives on the line to provide care for people they’ve never met before.



As we honor their selflessness and bravery on #WorldHealthDay, let’s celebrate by staying home for them. pic.twitter.com/qEimx6YUPe