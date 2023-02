Zvláštní vyšetřovatel událostí ze 6. ledna předvolal Ivanku Trumpovou

Napsal to ve středu deník The New York Times s odkazem na své zdroje. Kushner a Trumpová patřili k blízkým spolupracovníkům bývalého prezidenta a už dříve je vyslechla parlamentní vyšetřovací komise, která se útokem na Kongres ze 6. ledna rovněž zabývala. Trumpová ani Kushner se k informaci deníku The New York Times nevyjádřili.

Předvolání Kushnera a Trumpové podle listu ukazuje, že Smith nechce vyloučit ze svého vyšetřování žádného vysoce postaveného svědka, který měl blízko k tehdejšímu prezidentovi Trumpovi.

Kushner a jeho manželka patřili k blízkým spolupracovníkům bývalého prezidenta a byli s ním 6. ledna 2021. Trumpová byla u telefonátu, ve kterém Trump vyzval viceprezidenta Mikea Pencea, aby zablokoval proces vyhlášení vítěze prezidentské volby z roku 2020. Pence to ale odmítl s tím, že jeho role je pouze ceremoniální. Trumpová také doprovodila svého otce na shromáždění několik stovek jeho příznivců nedaleko Bílého domu.

Kushner se 6. ledna 2021 vracel z cesty po Blízkém východě. Do Bílého domu přijel až poté, co se demonstranti střetli s policií. Spolu s manželkou se snažil přesvědčit Trumpa, aby vyzval své podporovatele, aby s násilným protestem přestali.

Již dříve média informovala, že Smith předvolal k výslechu další vysoké představitele tehdejší Trumpovy administrativy, a to včetně viceprezidenta Penceho.

Vedle událostí ze 6. ledna má Smith na starosti také další případ, ve kterém figuruje Trump, a sice nalezení tajných dokumentů v soukromé rezidenci bývalého prezidenta.