Joe Biden bude prezidentem USA, od sboru volitelů dostal 306 hlasů

Trump svou porážku z listopadových voleb stále neuznal a o víkendu trval na tom, že jeho snaha nepříznivý výsledek zvrátit ještě neskončila. Na konci minulého měsíce ale uvedl, že pokud sbor volitelů podpoří Bidena, pak 20. ledna Bílý dům "samozřejmě" opustí.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.



And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.



Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m