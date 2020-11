Joe Biden představil tým pro komunikaci, jsou v něm pouze ženy. Vzniká i ekonomický tým

Mluvčí viceprezidentky Kamaly Harrisové bude Symone Sandersová, která byla hlavní poradkyní kampaně Bidena a Harrisové. Ředitelkou pro komunikaci příští první dámy Jill Bidenové bude Elizabetha Alexanderová, mluvčí Bidena v době, kdy zastával funkci viceprezidenta. Dalšími členkami týmu budou Karin Jeanová-Pierrová, Ashley Etiennová a Pili Tobarová.

"Jsem hrdý na to, že dnes mohu představit první hlavní komunikační tým Bílého domu tvořený výhradně ženami," uvedl Biden v prohlášení.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941