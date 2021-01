Kongres USA potvrdil Bidenovo vítězství v prezidentských volbách

Končící prezident Donald Trump poté avizoval "spořádané" předání Bílého domu novému nájemníkovi, opět ale výsledek voleb zpochybňoval.

Biden při prosincovém hlasování volitelů získal v souladu s výsledky lidového hlasování 306 hlasů, zatímco republikánský prezident 232. Snahy republikánů o změnu tohoto výsledku ztroskotaly a Biden se úřadu v Bílém domě ujme po složení přísahy 20. ledna.

zdroj: YouTube

Dokončení formalizace Bidenova vítězství předcházely události, které nemají v moderních dějinách USA obdoby. Velká část republikánských členů Kongresu se stavěla proti uznání volitelských hlasů z některých států a po zahájení společného zasedání obou komor vypukly na Kapitolu nepokoje, při nichž podle médií přišli o život čtyři lidé.

Bezpečnostním složkám se nakonec podařilo obnovit pořádek a zákonodárci pak v brzkých ranních hodinách po rychlém zamítnutí námitek oficiálně uzavřeli volební proces. "Kongres formálně potvrdil volební vítězství Joea Bidena po dni, během něhož se z tradičního ceremoniálu stala noční můra v podobě bezprecedentního politického teroru," napsala agentura AP.

"Přestože naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb... 20. ledna dojde ke spořádanému přechodu," reagoval prostřednictvím mluvčího prezident Trump. Ten stále neodsoudil středeční počínání svých příznivců a ani po dvou měsících nepoblahopřál Bidenovi k vítězství, nicméně dnes poprvé jasně uvedl, že se jeho úřadování chýlí ke konci.

"Jakkoli to představuje konec nejlepšího prvního funkčního období v prezidentské historii, je to pouze začátek našeho boje za to učinit Ameriku znovu skvělou!" uvádí prezidentovo prohlášení.