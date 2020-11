Trump, nebo Biden? Napětí v USA roste. Lidé nakupují zbraně, do toho záplava dezinformací

Hlavní otázkou je, zda prezident Donald Trump obhájí mandát, nebo jej v Bílém domě vystřídá jeho demokratický rival Joe Biden. Čekání na definitivní odpověď může trvat i několik dní.

Mimořádné jsou i další okolnosti, které svědčí o napětí v americké společnosti. Zaznívají varování před možnými násilnostmi, úřady i podniky se připravují na možnost povolebních nepokojů, zatímco občané v posledních měsících v rekordní míře nakupují zbraně.

Take a look at the storefronts boarded up in Washington DC ahead of #Election2020 pic.twitter.com/EaFVcxbW31