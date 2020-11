Volby ještě neskončily, hlásí Trumpův tým po zvratu v Pensylvánii

Bidenova kampaň vzápětí uvedla, že o výsledku voleb rozhodují Američané a americká vláda je zcela schopna nechat vyprovodit z Bílého domu každého, kdo tam je neoprávněně.

Trumpův tým aktuální výsledky zpochybňuje a opakuje zavádějící tvrzení o procesu sčítání hlasů. "Georgia směřuje k přepočtu (hlasů) a jsme přesvědčení, že najdeme neregulérně shromážděné hlasy," uvedl mimo jiné mluvčí kampaně Matt Morgan, ačkoli se žádné důkazy o zmíněných nesrovnalostech zatím neobjevily.

