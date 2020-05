Čína vytýká Česku, že označuje Tchaj-wan jako zemi, píše deník

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínskému velvyslanectví vadí, že dokumenty ministerstev zahraničí a zdravotnictví označují Tchaj-wan jako zemi. Považuje to za porušení politiky jedné Číny a mohlo by to znamenat pozastavení vzájemné spolupráce.