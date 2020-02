COVID-19: Přes 83 tisíc nakažených, 2858 obětí, zasaženo je 53 zemí

Koronavirem se dosud nakazilo přes 83.000 lidí, zemřelo jich přes 2850. Procento úmrtnosti je zhruba 3,4 procenta. Drtivou většinu všech případů i obětí eviduje Čína (78.927 nakažených, 2780 úmrtí). Kromě Číny se z asijských zemí s nemocí potýká hlavně Jižní Korea, Japonsko, kde většina případů pochází z výletní lodi Diamond Princess kotvící u Jokohamy, a Írán, kde zemřelo nejvíce lidí mimo Čínu.

Confirmed #COVID19 cases as of 27 Feb via @WHO



🌎: 82,294

🇨🇳: 78,630

🇰🇷: 1,766

🚢: 705

🇮🇹: 400

🇯🇵: 186

🇮🇷: 141

🇸🇬: 93

🇺🇸: 59

🇰🇼: 43

🇹🇭: 40

🇧🇭: 33

🇦🇺: 23

🇲🇾: 22

🇩🇪: 21

🇫🇷: 18

🇻🇳: 16

🇬🇧🇦🇪: 13

🇪🇸: 12

🇨🇦: 11

🇮🇶: 6

🇴🇲: 4

🇮🇳🇵🇭🇭🇷: 3

🇷🇺🇮🇱🇦🇹🇵🇰🇫🇮🇸🇪🇱🇧: 2

🇰🇭🇳🇵🇱🇰🇧🇪🇪🇬🇦🇫🇩🇿🇨🇭🇧🇷🇩🇰🇪🇪🇬🇪🇬🇷🇲🇰🇳🇴🇷🇴: 1 — Global Health Strategies (@GHS) February 27, 2020

Koronavirus zasáhl již 53 zemí a rozšířil se na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Posledním zasaženým světadílem byla Jižní Amerika, kde se nemoc poprvé vyskytla 25. února v Brazílii. Do Evropy se nemoc dostala již koncem ledna. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, v současnosti je zasaženo 21 evropských zemí. Nejvíce nakažených je v Itálii, která hlásí 655 případů onemocnění a 17 případů úmrtí. V naprosté většině ostatních evropských zemí se jedná o několik málo případů. V Česku bylo kvůli riziku nemoci COVID-19 testováno už více než 130 lidí, u žádného se nákaza nepotvrdila.

Inkubační doba nemoci je od dvou do 14 dní, u některých pacientů se ale příznaky nakažení objevily i po více dnech.

Evropské státy reagovaly na výskyt nového typu koronaviru již dříve, některé (včetně ČR) přestaly vydávat víza Číňanům, byly také zastaveny přímé lety do Číny. Koncem ledna evropské země evakuovaly část svých občanů z Číny, zejména z města Wu-chan.

WHO kvůli epidemii vyhlásila 30. ledna globální stav zdravotní nouze, učinila tak teprve pošesté ve své historii. Organizace také oznámila, že zatím je příliš brzy na vyhlášení pandemie, protože zatím nedochází k nekontrolovanému celosvětovému šíření viru, který by provázelo značný počtem úmrtí a epidemii koronaviru je stále možné porazit. Celosvětovou pandemii WHO zatím naposledy vyhlásila v červnu 2009 kvůli šíření takzvané prasečí chřipky, viru A(H1N1), který zabil na 18.500 lidí. Podle eurokomisařky pro zdraví Stelly Kyriakidisové by státy Evropské unie měly sjednotit plány pro případ dalšího šíření nákazy koronaviru.

Kvůli epidemii koronavirem je nejistý vývoj globální ekonomiky. Ohrožení nemocí ovlivnilo akcie na světových trzích, klesají i ceny ropy. Evropské akcie zažívají nejprudší pokles od roku 2016, cenné papíry oslabují v Asii i Americe. Podle prognózy mezinárodní ratingové agentury Moody's Investors Service se také letos sníží celosvětový prodej automobilů o 2,5 procenta. Z důvodu šíření koronaviru řada zemí v minulých dnech zrušila i několik velkých sportovních akcí.

Na možnost zavlečení nákazy do země se připravuje i ČR. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo Správu hmotných rezerv a státní nemocnice k navýšení zásob ochranných prostředků, zejména respirátorů. Tuzemské obchodní řetězce zaznamenaly zvýšený zájem o některé trvanlivé potraviny. Opatření přijala i řada českých firem.

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Nový typ koronaviru již počtem obětí virové epidemie SARS i MERS překonal.