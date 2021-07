Do nejvíce zemí bez víza mohou cestovat Japonci, ale jen teoreticky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do nejvíce zemí mohou bez toho, aniž by si museli vyřídit vízum, cestovat Japonci a Singapurci. Ukazuje to aktualizovaný žebříček, který sestavuje poradenská firma Henley&Partners. Kvůli omezením, která v případě cest ze zahraničí přijala řada zemí, jde však o možnost spíše teoretickou, informovala tento týden stanic CNN.