KLDR by mohla provést preventivní jaderný úder, pokud bude ohrožena, řekl Kim

— Autor: ČTK

KLDR by mohla provést preventivní jaderný úder v případě, že by byla ohrožena. Řekl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Ten již tento týden ohlásil, že chce pokračovat v rozvoji jaderných zbraní co nejrychlejším tempem, napsala dnes agentura AP.