V Kazachstánu byl obnoven ústavní pořádek, tvrdí prezident

Prezident zdůraznil, že do střetů v Kazachstánu byli přímo zapojeni teroristé, a že vedení země brzy předloží světu důkazy o tom, co se v uplynulých dnech skutečně stalo. Tokajev vyzdvihl, že situaci se podařilo zklidnit díky silám postsovětské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Vyslání asi 2500 vojáků z Ruska a dalších postsovětských republik v rámci mise ODKB do Kazachstánu kritizují mimo jiné USA.

Tokajev také během svého vystoupení na dnešním videosummitu ODKB řekl, že v Kazachstánu nikdy nebyly nasazeny ozbrojené síly proti pokojným občanům. Minulý týden přitom oznámil, že dovolil policistům a vojákům, aby v zájmu obnovení pořádku stříleli na demonstranty bez varování.

Prezident zopakoval informaci, že během protestů přišlo o život 16 pracovníků bezpečnostních sil. Počet obětí mezi civilisty se podle něj upřesňuje. Ruská a místní média v neděli s odkazem na zdravotníky uvedla, že o život přišlo 164 lidí, policie ani ministerstvo zdravotnictví ale tento údaj zatím nepotvrdily.