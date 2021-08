Dokáže Západ usměrnit Tálibán? Prestižní deník popsal možnosti

Zbožné přání Západu

Američtí diplomaté během mírových rozhovorů v Dauhá s oblibou mluvili o postupu k širokému politickému uspořádání pod taktovkou Afghánců, připomíná britský server. Kritizuje, že z tohoto "postupu" se nakonec stal vítězný pochod Tálibánu, díky čemuže bude budoucnost země formována tímto hnutím.

Spojené státy, Velkou Británii a jejich spojence paralyzovaly jejich vlastní chyby, v důsledku čehož nemají na výběr a musejí se popasovat s touto novou realitou, deklaruje The Guardian. Poukazuje, že dochází k pozdním pokusům činit tak z předpokládané pozice síly.

V momentě, kdy poslední britští vojáci opouštěli o víkendu Kábul, britský premiér Boris Johnson ostrým tónem varoval nový afghánský režim, že jeho diplomatické uznání a uvolnění zmrazených miliard závisí na umožnění odchodu těm, kteří zemi chtějí opustit, respektování práv žen a dívek či zamezení tomu, aby se z Afghánistánu stala líheň globálního terorismu, dává příklad editorial.

"Zdá se jasné, že vůdci Tálibánu doufají, že se vyhnout statutu mezinárodních vyvrhelů z 90. let a že brzy budou zoufale potřebovat peníze," pokračuje renomovaný deník. Upozorňuje, že Mezinárodní měnový fond a Světová banka pozastavily platby Afghánistánu v momentě, kdy Tálibán převzal vládu, a rezervy afghánské centrální banky jsou zmraženy ve Spojených státech.

S ohledem na snahu Ruska a Číny prosazovat v Afghánistánu vlastní agendu, je snaha Západu nadále diktovat a určovat pravidla jen zbožným přáním, naznačuje prestižní server. Očekává, že možnosti tvrdé diplomatické hry omezí začínající humanitární krize v zemi.

Nezůstaly dobré možnosti

O víkendu se ukázalo, že navzdory masivní evakuační akci z kábulského letiště byl britskou vládou výrazně podhodnocen počet ohrožených Afghánců, kteří v zemi zůstali, konstatuje The Guardian. Podotýká, že neexistuje žádný plán, co by měli dělat, jelikož nebyla vytvořena žádná uprchlická cesta do sousedních zemí.

Editorial kritizuje například britského ministra zahraničí Dominica Raaba za to, že začal jednat s Pákistánem až týden po obsazení Kábulu Tálibánem. Podobně naznačuje, že cesta do zemí sousedících s Afghánistánem, kterou tento týden zahájil německý ministr zahraničí Heiko Maas ve snaze dojednat dohody o poskytnutí útočiště afghánským uprchlíkům, měla přijít již před několika měsíci.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Podle společného stanoviska Velké Británie, Spojených států a více než 90 dalších zemí poskytl Tálibán záruky, že cizí státní příslušníci a Afghánci s cestovním povolením vydaným jinou zemí budou moci odejít," píše britský deník. Vyzdvihuje, že to se příliš neslučuje se zprávami o domovních prohlídkách a zastrašování Afghánců, kteří pracovali pro bývalou vládu a zahraniční vojáky.

Spojené státy a jejich spojenci ovšem nemají na Tálibán žádné páky, a tak musejí pouze doufat, že kalkulace a zájmy tohoto hnutí budou situaci posouvat směrem příznivým pro Západ, konstatuje editorial. Dodává, že mezitím v Afghánistánu letí vzhůru ceny potravin a dlouhá sucha na většině území i miliony vnitřních běženců - v mnoha případech žen a dětí - působí značné problémy ještě před nástupem podzimu a zimy. "Bez jisté míry spolupráce a kooperace nového režimu bude nemožné dodat zoufalým Afgháncům potřebnou humanitární pomoc," varuje The Guardian.

Kreml v pondělí vyzval Washington, aby uvolnil zmražené rezervy afghánské centrální banky pro humanitární účely, zatímco čínský ministr zahraničí Wang I v telefonickém rozhovoru se svým americkým protějškem Anthony Blinkenem prohlásil, že mezinárodní společenství by mělo začít s Tálibánem jednat a "aktivně jej usměrňovat", uvádí renomovaný server. Obává se však, že díky neschopnosti spojit stažení vojsk se situací v zemi již Západ vývoj nekontroluje a ve vztahu k Tálibánu, kterému neúmyslně pomohl k moci, nemá žádné dobré možnosti.