Erdogan se chtěl podle médií setkat se syrským protějškem Asadem

Zpráva tureckého listu byla zveřejněna poté, co čtyři zdroje agentuře Reuters sdělily, že se šéf tureckých zpravodajských služeb v uplynulých týdnech v Damašku několikrát setkal se svým syrským protějškem. Podle Reuters jde o známku úspěchu ruských snah podpořit zlepšení vztahů mezi Damaškem a Ankarou, které stojí na opačných stranách v syrském konfliktu.

Sloupkař listu Hürriyet Abdulkadir Selvi uvedl, že se Erdogan o Asadovi zmínil na pondělním neveřejném zasedání své vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

"Přál bych si, aby Asad přijel do Uzbekistánu, promluvil bych s ním. Ale on tam nemůže přijet," řekl podle Selviho Erdogan na stranické schůzi. "Pustil se do války s povstalci, aby si udržel moc. Rozhodl se chránit svou vlastní moc. Myslel si, že ochrání oblasti, které ovládal. Velké oblasti však nedokázal ochránit," řekl údajně Erdogan.

Jakákoliv normalizace vztahů mezi Tureckem a Sýrii by změnila podobu syrského konfliktu, který začala roku 2011. Turecká podpora byla klíčová pro udržení povstalců v jejich poslední baště na severozápadě Sýrie poté, co Asad s pomocí Ruska a Íránu povstalce porazil ve zbytku země. Rusko se do války v Sýrii zapojilo na straně Damašku v roce 2015, což ovlivnilo poměr sil ve prospěch syrského režimu.