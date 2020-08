Exploze v Bejrútu byla slyšitelná až na Kypru, přístav srovnán se zemí. Mnoho mrtvých, 4000 zraněných

Německé Geologické výzkumné centrum (GFZ) sdělilo, že exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě, napsala agentura AP.

Tlaková vlna vyrazila okna i na bejrútském mezinárodním letišti. Ještě několik hodin po explozi bylo slyšet sanitky, které přijížděly na místo tragédie ze všech koutů země a odvážely zraněné.

Libanonský ministr zdravotnictví Hamad Hasan agentuře Reuters řekl, že počet mrtvých dosáhl 78 a zraněných jsou téměř 4000. "Mnoho lidí se nadále pohřešuje. Lidé se ptají na své blízké, v noci je ale pátrání složité, protože nefunguje elektřina," prohlásil Hasan. "Čelíme skutečné katastrofě a potřebujeme čas, abychom zhodnotili rozsah škod," dodal.

Libanonský premiér Dijáb uvedl, že v přístavu v Bejrútu explodoval sklad, kde bylo 2750 tun ledku. "Je nepřijatelné, že v tomto skladu bylo bez preventivních opatření po dobu šesti let uchováváno odhadem 2750 tun dusičnanu amonného," řekl premiér na úterní večerní mimořádné schůzi libanonské bezpečnostní rady. Ministr vnitra Muhammad Fahmí doplnil, že se pravděpodobně jednalo o ledek, který byl zkonfiskován na jedné obchodní lodi v roce 2014.

Šéf Bílého domu Trump na tiskové konferenci v noci na dnešek SELČ vyjádřil soustrast libanonskému lidu a uvedl, že Spojené státy jsou připraveny Libanonu pomoci. "Vypadá to jako strašlivý útok," prohlásil. Na dotaz novinářů ohledně tohoto zdůvodnění exploze se Trump odvolal na představitele americké armády.

