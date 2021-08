WHO poslala do Afghánistánu zásilku léků a zdravotnického materiálu

Letadlo s materiálem vzlétlo z Dubaje a přistálo v Mazáre Šarífu, což je středisko severoafghánské provincie Balch.

Podle oznámení WHO zásilka obsahuje sady k ošetření zraněných a vybavení pro pohotovostní služby, jež by mělo umožnit ošetřit 200.000 lidí. Materiál bude dále distribuován do 40 zdravotnických zařízení ve 29 provinciích.

WHO, jejíž zaměstnanci zásilku naložili v Dubaji do letadla, považuje za nezbytné vytvořit co nejrychleji "spolehlivý humanitární letecký most" do Afghánistánu.

“Právě začíná náročná humanitární práce, jejímž cílem je zajistit potřeby desítek milionů Afghánců, kteří ji potřebují," oznámila organizace. Podle Světového potravinového programu (WFP) může v důsledku pandemie koronaviru, bojů a sucha brzo hrozit hlad 14 milionům Afghánců.